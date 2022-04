Continua la scalata del Benevento che sbanca Reggio Calabria e dà un sostanzioso seguito al pokerissimo rifilato al Pisa. I giallorossi fanno il pieno anche al ‘Granillo’, per un successo che permette di consolidare la posizione ai piedi del podio, in una settimana che potrebbe trasformarsi in potenziale trampolino di lancio in un finale di stagione in cui potrà succedere di tutto, visti gli equilibri nella parte alta della classifica. Il 3-0 rifilato alla Reggina, infatti, consente alla Strega di rimanere in scia alle battistrada Cremonese e Lecce, capaci di vincere rispettivamente contro Alessandria e Ternana, di mettersi momentaneamente a un punto dal Pisa e di agganciare Monza e Brescia, tutte in campo nella giornata odierna. Insomma, i sanniti si sono messi il buio alle spalle e ora non vogliono saperne di fermarsi.

