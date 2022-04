Ue: Letta, ‘fondamentale stop diritto veto’

Roma, 4 apr. (Adnkronos) – “L’Europa sarà efficace e forte se risolve uno dei grandi problemi istituzionali: il diritto di veto da eliminare, decidere a maggioranza e non all’unanimità. È un tema fondamentale, se ogni Paese europeo deve usare il diritto di veto su una situazione particolarmente importante per portare a casa un risultato che gli sta a cuore, tutto questo blocca qualunque iniziativa europea e credo allenti la credibilità dell’Unione europea”. Lo ha affermato il segretario del Pd, Enrico Letta, nel corso di un incontro con il presidente della commissione Esteri della Camera, Piero Fassino, sul tema “3 C: conflitti, clima, covid”.