Ucraina: Ordini medici, ‘no indifferenza a orrore, sosteniamo azioni Governi Ue’

Milano, 4 apr. (Adnkronos Salute) – “Non si può rimanere indifferenti. Le immagini che ci arrivano dall’Ucraina, dalla città di Bucha, mostrano orrori, atti ripugnanti che mai avremmo creduto di rivedere sul territorio europeo”. Lo dichiara il presidente della Federazione nazionale degli Ordini dei medici (Fnomceo), Filippo Anelli. “Sosteniamo tutte le azioni che i Governi europei vorranno assumere per un cessate il fuoco – afferma in una nota – e perché i responsabili siano consegnati alla giustizia”.

“A cosa servono le giornate contro le stragi, a cosa serve la storia se l’intera società civile non esprime indignazione?”, chiede il numero uno dei medici. “Tacere, oggi, significherebbe fare violenza alle proprie coscienze – ammonisce Anelli – Non possiamo non condannare, con fermezza e all’unanimità, questi crimini di guerra, queste violazioni del diritto internazionale umanitario e degli stessi diritti umani”.