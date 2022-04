Ucraina: Letta, ‘stop a Russia grazie a unità Ue e a sanzioni’

Roma, 4 apr. (Adnkronos) – “C’è bisogno dell’unità massima di tutti i Paesi europei”, perchè “se la vittoria russa è tutt’altro che scontata è dovuto ad uno straordinario effetto della resistenza del popolo ucraino e dell’efficacia delle sanzioni”, che non hanno consentito “nè l’annessione nè l’asservimento. L’Ucraina ha resistito e oggi l’economia russa e la capacità russa di reagire a queste difficoltà è fiaccata”. Lo ha affermato il segretario del Pd, Enrico Letta, nel corso dell’incontro con il presidente della commissione Esteri della Camera, Piero Fassino, sul tema “3 C: conflitti, clima, covid”.

“La storia -ha proseguito il leader Dem- si fa mentre avviene, le cose non sono già scritte. La storia l’hanno fatta i resistenti ucraini e le nazioni europee che hanno scelto di fare un sacrificio importante, la storia è frutto di queste scelte. È passato un mese e una settimana e nessuno un mese fa avrebbe potuto immaginare che ci trovassimo in questa situazione, che l’esito del conflitto fosse in bilico”.