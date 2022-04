Roma, 4 apr. (Adnkronos) – Nelle ultime 24 ore gli artificieri hanno ispezionato a Cernihiv 10 luoghi per disattivare oggetti esplosivi non detonati. in totale, dall’inizio della guerra, sono stati raccolte 192 bombe non esplose. Lo ha reso noto il governatore della regione di Cernihiv Viacheslav Chaus.