Ucraina: Alfieri (Pd), ‘più spese con Difesa comune europea’

Roma, 4 apr. (Adnkronos) – “Le immagini che arrivano da Bucha sono quelle di una guerra programmata da Putin nell’incredulità delle cancellerie europee. Putin è ora alle strette in una guerra molto più lunga del previsto e ha bisogno di riportare vittorie militari e questo provoca anche la violazione delle regole del diritto internazionale e della convenzione di Ginevra. È necessario aumentare la pressione sia in termini di dispositivi militari sul fianco est e sia in termini di sanzioni, da elevare al massimo per riportare la Russia seriamente al tavolo e sbloccare il negoziato anche sul futuro status dei territori occupati del Donbass e della Crimea. Cruciale è il ruolo della Cina”. Lo ha affermato il senatore del Pd Alessandro Alfieri, capogruppo in commissione Esteri e copresidente del gruppo di lavoro sulle migrazioni della Conferenza sul Futuro dell’Europa, in un’intervista a Radio immagina, la web Radio del Partito democratico.

“L’aumento delle spese militari -ha continuato Alfieri- ha senso soprattutto nella visione della Difesa comune europea. Io credo che Italia, Francia, Germania e Spagna debbano e possano ingaggiare e vincere la sfida dell’Unione politica, e sarebbe importante, come ha sostenuto il segretario Letta, svolgere a questo fine una Convenzione nel giorno della chiusura della Conferenza sul futuro dell’Europa”.