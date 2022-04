Roma, 4 apr. (Adnkronos) – Il pil nominale nel 2021 è cresciuto del 7,2%, in ribasso di 0,3 punti percentuali rispetto alle precedenti revisioni diffuse a marzo (quando le stime si erano attestate al +7,5%). Lo comunica l’Istat, che ha anticipato di un giorno le previsioni del dato, necessario per presentazione del Def. In numeri assoluti il prodotto interno lordo nominale passa da 1.781,221 miliardi di euro a 1.775,436 miliardi.