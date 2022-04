M5S: Baldino, ‘campagna denigratoria contro Conte, nostra è direzione giusta’

Roma, 4 apr. (Adnkronos) – “È innegabile che da settimane sia partita una vera e propria macchina del fango contro Conte e il M5S. In questi giorni stiamo assistendo ad attacchi scomposti per dipingere Conte come un irresponsabile, un “destabilizzatore”, un populista, ma irresponsabile sarebbe rinunciare a contribuire al dibattito mettendo al centro le necessità che il Paese, famiglie e imprese, stanno affrontando in una fase così difficile, magari per correre dietro ad altri interessi. Questa campagna denigratoria non ci spaventa e non ci spaventano gli attacchi personali della carta stampata che nei giorni scorsi non hanno risparmiato nemmeno alla sottoscritta epiteti o alias difficilmente declinabili in chiave maschile, ma questo è chiaramente un segnale che siamo dalla parte giusta”. Così in una nota la deputata Vittoria Baldino, capogruppo del M5S in commissione Affari Costituzionali e coordinatrice del Comitato politiche giovanili.

“Conte e il M5s non rinunceranno mai a battersi per sostenere famiglie e imprese. Abbiamo evitato che si investissero 10/15 miliardi in due anni in spese militari mentre il 15% di famiglie e Pmi non riesce a pagare le bollette. Abbiamo chiesto più coraggio al Governo sulle misure di sostegno e pretendiamo, da forza politica più consistente in Parlamento, di dire la nostra su Def e riforme e su temi come il carobollette, il sostegno alle imprese e al potere d’acquisto delle famiglie, le rinnovabili, gli investimenti massicci in Sanità e i giovani che sono la categoria più penalizzata dalla crisi. Se il M5S pone un tema politico lo fa per rispondere alle esigenze di chi dalla politica si aspetta risposte concrete e non semplici slogan o sterili richiami. In questi anni abbiamo dimostrato di essere una forza politica responsabile e pretendiamo rispetto da parte di tutti”, conclude.