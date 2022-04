Lombardia, assessore Guidesi: “Non solo elettrico, serve neutralità tecnologica”

Roma, 4 apr. – (Adnkronos) – Con il ‘Manifesto Lombardo dei carburanti rinnovabili per le filiere produttive’ redatto insieme al settore automotive, a quello dell’aerospazio e ai rappresentanti della consulta carburanti, “non mettiamo in discussione gli obiettivi di decarbonizzazione dell’Unione Europea. Quello che noi chiediamo è la piena neutralità tecnologica affinché questi obiettivi si possano raggiungere anche in altri modi oltre vetture elettriche”. Lo afferma Guido Guidesi, assessore allo Sviluppo Economico Regione Lombardia in occasione dell’appuntamento ‘Tempo di dignità e di pace’ presso la Fondazione Stelline a Milano, durante il panel ‘Transizione ecologica e indipendenza energetica’.

Secondo Guidesi, “abbiamo le possibilità per farlo. Abbiamo anche cicli di produzione di carburanti che sono assolutamente più compatibili anche dal punto di vista ambientale rispetto all’elettrico e siamo convinti che questa cosa oltre a tutelare le nostre aziende, impossibilitate a convertirsi, possano anche generare ulteriori posti di lavoro”.