Lo spopolamento e la marginalizzazione delle aree rurali sono fenomeni in aumento in tutta Europa. Studi e ricerche a livello internazionale sembrano come sia poco realistico prevedere che strategie incentrate sulla crescita di popolazione e sullo sviluppo siano in grado di respingere le crescenti tendenze globali verso l’urbanizzazione.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia