In Serie B sembra di rivedere lo stesso film di tre anni fa. Riavvolgendo il nastro fino alla stagione 2018/19, ci si rende conto di come anche questo campionato rischi di andare incontro a un finale sub iudice e soprattutto a una classifica riscritta dai tribunali. Allora a scuotere la serie cadetta fu il caso Palermo che, a stagione regolare terminata, venne estromesso dai play off, a causa di una penalizzazione di 20 punti inilitta dalla giustizia sportiva per illecito amministrativo.

