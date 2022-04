Grandi: “Decarbonizzare per ridurre dipendenza da gas”

Roma, 4 apr. – (Adnkronos) – L’obiettivo di decarbonizzazione al 2050 “si deve fare e si può fare. Questa guerra drammatica ci ha reso consapevoli di un fatto: noi ci dovremmo emancipare comunque dalla dipendenza dal gas, non solo dalla Russia, perché abbiamo avuto la prova provata che quella cosa lì è fonte di contrattazioni economiche e politiche pacifiche, quando va bene”. Lo afferma Elena Grandi, assessora all’Ambiente e Verde Comune Milano, in occasione dell’appuntamento ‘Tempo di dignità e di pace’ presso la Fondazione Stelline a Milano, durante il panel ‘Transizione ecologica e indipendenza energetica’.

“Al di là della crisi climatica noi stiamo facendo i conti con la consapevolezza che quella cosa lì è in grado di determinare conflitti” conclude l’assessora.