Formazienda lancia avviso a catalogo per finanziare progetti formativi

Roma, 4 apr. (Labitalia) – Formare le risorse umane per dotare le aziende delle competenze necessarie per risollevarsi dalla crisi e innescare una crescita duratura. Il fondo interprofessionale Formazienda di Sistema Impresa e Confsal, al quale aderiscono 100mila imprese e che nel biennio della crisi pandemica ha stanziato 50 milioni di euro per la formazione continua, ha emanato un avviso a catalogo con una dotazione di un milione di euro per finanziare i progetti formativi offerti dagli enti accreditati. L’iniziativa, che fa riferimento all’Avviso 1/2022, vuole promuovere la realizzazione di azioni formative individuali e personalizzate. Gli scopi da conseguire sono molteplici: migliorare le modalità di fruizione da parte delle imprese dei finanziamenti erogati ai fini della formazione continua, rispondere con maggiore efficacia ai fabbisogni formativi delle diverse tipologie di imprese aderenti, proporre un’offerta trasparente e competitiva dal punto di vista qualitativo, supportare la personalizzazione dei percorsi formativi.

“Il mercato – spiega il direttore generale Rossella Spada – richiede procedure sempre più veloci ed efficienti anche nell’ambito della formazione. Il livello di competitività, sulla scena nazionale e internazionale, è estremamente elevato. Le aziende devono essere messe nelle condizioni di reagire con tempestività. Il nostro sostegno vuole veicolare soluzioni capaci di esprimere flessibilità in merito ai percorsi di formazione così da rispondere in modo mirato e puntuale alle esigenze delle realtà che aderiscono al fondo: micro, piccole e medie imprese, grandi aziende, gruppi d’impresa”.

La dotazione finanziaria complessiva dell’Avviso ammonta a un milione di euro. I piani formativi possono essere candidati esclusivamente dagli enti titolari dei cataloghi che risultano accreditati presso il fondo. “L’avviso sperimentale – aggiunge il direttore – è stato concepito a seguito di un dialogo continuo e proficuo con il mondo produttivo anche alla luce delle mete indicate dal Pnrr all’interno del quale il tema della formazione delle risorse umane occupa un ruolo strategico. Servono strumenti più agili, snelli, calibrati per far fronte alle necessità delle imprese in modo celere e dettagliato. La qualificazione delle risorse umane è fondamentale per attuare la ripresa economica del Paese”. I termini per la candidatura alle sessioni di valutazione sono resi noti sul sito di Formazienda. Il fondo, istituito nel 2008 dall’organizzazione datoriale Sistema Impresa e dalla confederazione sindacale Confsal, ha stanziato risorse per la formazione continua pari a 200 milioni di euro formando oltre 500mila persone.