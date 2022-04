Milano, 4 apr. (Adnkronos) – Il cadavere di una persona, le cui generalità non sono note, è stato trovato nelle acque le lago di Como, a Faggeto Lario. Il corpo è stato rinvenuto attorno alle 11, in via alle Rive. L’evento è al vaglio delle forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti un’automedica, un’ambulanza, vigili del fuoco e carabinieri.