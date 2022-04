Cappello: “Patto per lavoro per donne e giovani, 29 aprile firma con Orlando”

Milano, 4 apr. (Adnkronos/Labitalia) – “Il patto per il lavoro di Milano ha come obiettivo aiutare i fragili, chi è rimasto fuori dal mercato del lavoro, donne e i giovani, che sono gli obiettivi primari. Obiettivo del patto è sperimentare a Milano delle politiche attive che si rivolgono a giovani e donne e sarà firmato il 29 aprile alla presenza del ministro Orlando”. Così Alessia Cappello, assessora allo Sviluppo Economico e Politiche del Lavoro Comune di Milano, nel corso del panel ‘Il futuro del lavoro tra digital skills, diversity&inclusion’, all’interno dell’evento dal titolo ‘Tempo di dignità e di pace’ alla Fondazione Stelline a Milano.

“Il tema del lavoro è di competenza di Regione e città metropolitana. Una città come Milano non può esimersi a dire la sua sul tema del lavoro. Noi ci stiamo provando con un patto scritto a più mani, con i sindacati, con le organizzazioni di categoria e le istituzioni”, ha concluso.