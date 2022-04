Calcio: Locatelli conferma lo stop, ‘di sicuro 20 giorni’

Torino, 4 apr. – (Adnkronos) – Giornata di visite mediche per il centrocampista della Juventus Manuel Locatelli. Dopo l’infortunio al ginocchio che lo ha costretto a lasciare il campo nel primo tempo del match con l’Inter, nella mattinata di oggi – lunedì 4 aprile – il centrocampista bianconero è stato sottoposto ad esami strumentali al J-Medical. Come rivelato da Massimiliano Allegri nel post-gara, Locatelli ha riportato uno stiramento al collaterale del ginocchio destro che lo terrà fuori per una ventina di giorni. E la diagnosi è stata confermata dallo stesso giocatore all’uscita dal J-Medical: “Sicuro 20 giorni…”, le parole del numero 27 della Juve ai tifosi che erano rimasti fuori ad attenderlo.