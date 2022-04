Torino, 4 apr. – (Adnkronos) – La Juventus perde il suo centrocampista Manuel Locatelli per 4 settimane. Lo annuncia il club bianconero in una nota. “Oggi Manuel Locatelli è stato sottoposto ad accertamenti radiologici presso il J Medical che hanno confermato la lesione di primo grado del legamento collaterale mediale del ginocchio destro. I tempi di recupero sono stimabili in circa quattro settimane”.