Sono giorni concitati nel Comune di Baselice, dove è arrivato un grido d’allarme da parte dell’opposizione sulla possibilità che venga realizzata una stazione di trasferenza per i rifiuti. Infatti, l’Amministrazione comunale guidata dal Sindaco Lucio Ferella avrebbe deciso di partecipare ad un Bando PNRR per l’ammodernamento e realizzazione di nuovi impianti di trattamento/riciclo dei rifiuti urbani provenienti dalla raccolta differenziata, presentando una proposta per la realizzazione di una stazione di trasferenza.

