Sollecitato e ottenuto il rito abbreviato da don Nicola De Blasio ex parroco di San Modesto ed ex direttore Caritas (a difenderlo i legali Vincenzo Sguera e Massimiliano Cornacchione), finito sotto accusa per possesso di materiale pedopornografico lo scorso novembre nel quadro di un’inchiesta nazionale della Procura di Torino, con indagini della Polizia Postale. Fissata per il prossimo 5 maggio l’udienza del rito abbreviato a Napoli presso il tribunale della metropoli, competente riguardo la vicenda.

