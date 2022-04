Calcio: Allegri, ‘Juve definitivamente tagliata fuori da scudetto, proveremo a vincere prossimo’

Torino, 3 apr. (Adnkronos) – “E’ stata una bella Juventus. Credo che questa squadra abbia dei margini di miglioramento, stiamo migliorando, oggi abbiamo verticalizzato di più, abbiamo trovato più le punte, ci sono stati un po’ di inserimenti, abbiamo giocato anche una bella partita a livello tecnico, di questo sono contento. D’ora in avanti finalmente si potrà dire che la Juventus è definitivamente tagliata fuori dallo Scudetto”. Lo ha detto il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, a Dazn dopo la sconfitta per 1-0 con l’Inter per il rigore realizzato dai nerazzurri. “Se avessimo vinto? Tanto con i se e con i ma non si va da nessuna parte. Noi ora dobbiamo cercare di fare più punti possibile per mantenere il quarto posto e prepararci per l’anno prossimo, ai blocchi di partenza, per cercare di vincere il campionato”.

“Ci sono margini perchè questa squadra migliori, l’anno prossimo sarà un anno che giocano insieme. Già oggi mi è piaciuta di più la squadra, Rabiot, Zakaria stesso, nel cercare le verticalizzazioni. Vlahovic ha toccato molti palloni, ci sono state molte azioni in velocità vicino all’area, una buona tecnica. Credo ci siano tutti i presupposti per far sì che l’anno prossimo partiremo per vincere il campionato. Ci troveremo dopo un anno passato insieme e quindi faremo sicuramente meglio”, ha concluso Allegri.