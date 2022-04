Ucraina: Gentiloni, ‘al lavoro su ulteriori pacchetti sanzioni’**

Cernobbio, 2 apr. (Adnkronos) – “Stiamo lavorando a ulteriori pacchetti di sanzioni, per essere chiari che non comprendono il settore energetico in questo momento, e soprattutto stiamo lavorando per cecare di limitare la possibilità di aggiramento di queste sanzioni”. Lo ha detto Paolo Gentiloni, commissario europeo per gli Affari economici e monetari, a margine dei lavori del Forum Ambrosetti in corso a Cernobbio, replicando a chi gli chiedeva se sono in programma ulteriori sanzioni nei confronti della Russia.

“Abbiamo messo in piedi, Ue e Usa, una task force Freeze and seize, – ha spiegato Gentiloni – che ha l’obiettivo di lavorare sugli asset degli oligarchi, la conversione dei rubli, per evitare che queste sanzioni già molto significative vengano aggirate. Gli Usa hanno messo sul tavolo giorni fa ulteriori pacchetti che si indirizzano a tecnologie e filiere collegate all’industria militare russa, e questo è un percorso che può essere seguito dall’Unione”.