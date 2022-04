In Commissione Cultura a Palazzo Mosti opposizione in pressing per il bando che mette in palio la direzione artistica di Città Spettacolo e festival culturali. Il consigliere Pd Giovanni de Lorenzo ha chiesto la convocazione immediata del Dirigente alla Cultura Gennaro Santamaria per chiarimenti sul bando per l’incarico triennale di direttore artistico delle varie rassegne ed eventi organizzati dal Comune.

