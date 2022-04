Forum Ambrosetti: Cernobbio promuove governo su Ucraina ma chiede di rimaneggiare Pnrr

Cernobbio, 2 apr. (Adnkronos) – Cernobbio promuove il governo sull’operato nella crisi internazionale ma chiede un rimaneggiamento del Pnrr alla luce del nuovo quadro economico. E’ quanto emerge dall’ultimo televoto del workshop ‘Lo scenario dell’economia e della finanza’ organizzato a Villa d’Este di Cernobbio da The European House – Ambrosetti ha riguardato l’agenda per l’Italia. Le prospettive future per il nostro Paese sono valutate positivamente dal 40% degli oltre 300 manager presenti, mentre circa un terzo di loro (31,3%) si mostra più cauto. Coloro che vedono negativo sono il 17,5% della platea.

Alla domanda se il Pnrr, a fronte del nuovo quadro economico e degli avvenimenti a livello internazionale, andrebbe modificato, l’indicazione emersa è di favore verso il rimaneggiamento. E’ complessivamente concorde alla modifica il 49,5% (di cui il 37,4% d’accordo e il 12,1% assolutamente d’accordo) mentre il 39,6% non lo è (di cui il 28,6% in disaccordo e l’11% in totale disaccordo).

Tolte dal tavolo le risposte alla guerra in Ucraina, tra le maggiori priorità del Paese per il 2022 la platea di Cernobbio indica a pari merito rendere più efficiente e digitale la pubblica amministrazione (22,4%) e ridisegnare la governance del Paese a partire dalla legge elettorale che ha sempre portato alla ingovernabilità (22,4%); seguono il completamento di opere pubbliche e infrastrutture (14,5%), la riforma della giustizia civile (11,8%), la green economy (10,5%), cashless economy, digitalizzazione e rafforzamento della lotta all’evasione fiscale (10,5%).

Venendo infine al giudizio sull’operato del governo nella crisi internazionale in atto, il 39,8% lo ritiene molto positivo e che si stia muovendo al meglio mentre il 37,5% lo giudica positivo con margini di miglioramento. Chi esprime un parere negativo ritiene che il governo abbia un ruolo troppo marginale (19,3%) mentre chi lo boccia pensa che Palazzo Chigi sia stato lento e inefficace (3,4%).