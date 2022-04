Roma, 1 apr. (Adnkronos) – Il primo ministro canadese Justin Trudeau chiede l’esclusione della Russia dal G20. Lo scrive Ukarine Now citando l’emittente canadese Cbc.

La Cina si è opposta alla richiesta di Trudeau. Il prossimo incontro del G20 è previsto per il 15-16 novembre a Bali, in Indonesia.