Ucraina: militari Kiev sgomberano autostrada da mine (video)

Roma, 1 apr. (Adnkronos) – “Stiamo spostando le mine ormai famose su Facebook. Il territorio è già nostro. Non posso mostrarvi i volti dei soldati ma è meglio che le mine le spostiamo per far passare le persone”. E’ la voce fuori campo di un militare che accompagna il video postato sulla pagina Facebook di Nexta Tv e che mostra le operazioni di sgombero dalle mine nella quali sono intenti i soldati ucraini sull’autostrada Kiev-Varsavia.

