Ucraina: Meloni, ‘di fronte a errori Biden rafforzare Conservatori’

Roma, 1 apr. (Adnkronos) – “La vergognosa gestione nel ritiro dall’Afghanistan e l’inadeguatezza nella guerra in Ucraina dovrebbero far riflettere coloro che in Italia e in Europa hanno osannato l’elezione di Joe Biden alla Casa Bianca. Ricordiamo bene i commenti entusiastici dei progressisti: da chi si stava ‘abbracciando da solo’ fino a chi descriveva Biden come un ‘esempio che illumina l’oscurità’. Di fronte ai macroscopici errori dell’Amministrazione Dem ci aspetteremmo delle scuse ma di questi tempi l’onestà intellettuale è merce rara, specie a sinistra. La strada per garantire sicurezza e prosperità all’Italia e all’Europa è rafforzare il movimento conservatore che, a differenza dei progressisti e della loro ideologia, sa parlare il linguaggio della realtà e del pragmatismo”. Lo afferma Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d’Italia.