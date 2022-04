Ucraina: media russi, ‘Putin accompagnato nei suoi viaggi da specialista cancro alla tiroide’

Roma, 1 apr. (Adnkronos) – Il presidente russo Vladimir Putin è spesso visitato da un medico specializzato nel trattamento chirurgico del cancro alla tiroide. Ne scrive Radio Svoboda, riprendendo il giornale russo indipendente ‘Project’, che ha rivelato un elenco di medici personali al seguito del presidente russo nei suoi viaggi. Fra questi figurerebbe il medico endocrinologo del Central Clinical Hospital di Mosca Evgeny Selivanov, che avrebbe accompagnato Putin nei suoi viaggi almeno 35 volte in quattro anni.

‘Project’ è un media russo indipendente per il quale lavorano giornalisti anonimi, che cercano di portare avanti inchieste libere nonostante la censura sull’informazione presente in Russia.