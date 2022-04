Pd: domani Agorà su Ius Scholae con Mauri, Lepore e Brescia (M5S)

Roma, 1 apr. (Adnkronos) – La riforma della legge del 1992 per l’ottenimento della cittadinanza sarà al centro dell’agorà di domani a Bologna. Previsti tra gli altri gli interventi del sindaco Matteo Lepore, di Matteo Mauri, deputato e responsabile Pd Cittadinanza e Immigrazione ed ex viceministro dell’Interno, di Giuseppe Brescia, deputato M5S e Presidente della Commissione Affari Costituzionali dove è in discussione la proposta di riforma legislativa che prevede il diritto alla cittadinanza italiana per i minori nati o giunti in Italia entro il 12esimo anno di età e che qui abbiano compiuto un ciclo scolastico.

Con loro discuteranno, tra gli altri, i segretari dem regionale e del capoluogo, Luigi Tosiani e Federica Mazzoni, Emma Petitti, Presidente Assemblea Legislativa Regione Emilia-Romagna, il costituzionalista Corrado Caruso, il sindaco di Ravenna e Presidente UPI Michele De Pascale, Marwa Mahmoud (Consigliera comunale di Reggio Emilia), Siid Negash (Consigliere Comunale di Bologna), Simohamed Kaabour, Presidente della rete Conngi, i Giovani democratici regionali e di Parma, moderati da Ouidad Bakkali – Vicesegretaria regionale Pd.