Ita: Covisian smentisce, non abbiamo rotto alcun accordo, falso target mancati**

Roma, 1 apr. (Adnkronos) – Covisian smentisce categoricamente le affermazioni attribuite a “fonti Ita” da diverse agenzie stampa secondo le quali avrebbe rotto gli accordi con la compagnia. In una nota la società “chiarisce con fermezza che non ha incontrato alcuna difficoltà a ‘stare dietro ai piani di sviluppo promessi e a raggiungere gli obiettivi’, come è stato riportato negli stessi lanci d’agenzia”.

“Altrettanto falso” – continua la nota – è che il “business plan di Covisian non si sarebbe concretizzato come pianificato dalla società che non sarebbe riuscita a stare dietro ai piani di sviluppo promessi e a raggiungere gli obiettivi, soprattutto quello stretto con il Ministero del Lavoro della ‘clausola sociale’ e quindi avrebbe deciso di rompere l’accordo con tutte le società che aveva indicato”. La società ribadisce infine come “tali affermazioni, peraltro prive di un’attribuzione chiara ed ufficiale, sono da considerarsi totalmente prive di fondamento”.