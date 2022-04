Roma, 1 apr. (Adnkronos) – “Lo ‘spezzatino’ dei collegi elettorali sorteggiati per le elezioni del Csm sarebbe un gigantesco boomerang. Rafforzerebbe le correnti e quei magistrati che, grazie a inchieste mediatiche, hanno popolarità su scala nazionale. Chi lavora in silenzio non avrebbe chances”. Lo scrive sul suo profilo Twitter Enrico Costa, deputato e vicesegretario di Azione.