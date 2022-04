Covisian: 500 a rischio a Palermo, Sce ‘tutela lavoratori è priorità’

Palermo, 1 apr. (Adnkronos) – Torna l’incubo licenziamento per 500 lavoratori di Almaviva. “Il fallimento della trattativa fra Covisian e Ita Airways sui parametri economici del contratto mette seriamente a rischio il futuro di centinaia di famiglie”, dice in una nota il coordinamento Sinistra Civica Ecologista, che esprime “solidarietà e vicinanza” ai lavoratori. “Palermo non può permettersi di perdere questa importante realtà occupazionale e professionale – prosegue la nota -. La tutela dei lavoratori a fronte dell’attuale disimpegno da parte del governo nazionale e regionale è una priorità per tutta la città e va sostenuta con forza. Siamo tutti con Almaviva”.