Amministrative: nei comuni è ‘campo largo’, M5S quasi ovunque insieme a Pd**

Roma, 1 apr. (Adnkronos) – A Roma i rapporti tra Pd e M5S non stati mai stati così tesi ma sul territorio il ‘campo largo’ c’è. Nella partita delle amministrative di giugno, i 5 Stelle quasi ovunque sostengono i candidati a sindaco del Pd. Il puzzle delle candidature del centrosinistra è agli ultimi ritocchi e sono ormai definiti i nomi in campo nelle principali città al voto: 4 capoluoghi di regione (Genova, Palermo, L’Aquila e Catanzaro) e i 22 capoluoghi di provincia chiamati a rinnovare le amministrazioni il 12 giugno. Circa un terzo le candidature femminili.

GENOVA – Pd, Leu e 5 Stelle sostengono Ariel Dello Strologo, avvocato e presidente della Comunità ebraica di Genova, che sfiderà il sindaco uscente e ricandidato Marco Bucci, appoggiato dal centrodestra e non solo. A Genova infatti Carlo Calenda si è schierato con Bucci, senza però mettere il simbolo di Azione accanto a quelli del centrodestra. Italia Viva ancora non ha sciolto la riserva.

PALERMO – Dopo mesi di stop and go, si è sciolto anche il nodo del capoluogo siciliano: i 5 Stelle sosterranno Franco Miceli, presidente dell’ordine degli architetti, civico proposto dal Pd. Iv corre da sola con il capogruppo al Senato, Davide Faraone, mentre Fabrizio Ferrandelli sarà candidato di Azione e di +Europa.

L’AQUILA – Qui in campo c’è la parlamentare Pd Stefania Pezzopane che ha già aperto la campagna elettorale. Già sei le liste annunciate in sostegno della candidatura dem: quella del Pd ovviamente, L’Aquila Coraggiosa, una lista di ispirazione socialista, L’Aquila Nuova Città Territorio, la lista Demos.

CATANZARO – Una coalizione larga che va dal Pd a De Magistris, 5 Stelle e Leu è in campo per la candidatura del professore universitario, Nicola Fiorita.

ALESSANDRIA – In campo per il centrosinistra c’è Giorgio Abonante, di 46 anni, ex assessore, sarà sostenuto dal Pd, M5s, Moderati per Abonante, Europa Verde Alessandria, Lista Abonante per Alessandria e Alessandria Civica.

ASTI- Qui il candidato del centrosinistra è Paolo Crivelli, cardiologo ed infettivologo, specializzato in malattie tropicali a Liverpool, ha alle spalle una lunga esperienza in Africa. Ci sarà anche un candidato ‘centrista’: Marco Demaria, musicista astigiano sostenuto da Azione, Italia Viva, +Europa e associazione Volt.

BARLETTA – Il capoluogo pugliese si è trovato sotto i riflettori nelle ultime settimane per essere finito al centro di uno scontro tra il Pd nazionale e il governatore Michele Emiliano. Il Nazareno aveva chiesto che si lavorasse per una coalizione modello ‘campo largo progressista’ ma il governatore ha candidato a sindaco la dem Santa Scommegna, proponendo una coalizione del Pd solo con i civici transfughi dal centrodestra. Intanto Francesco Boccia è stato nominato da Letta commissario in Puglia. “Manca poco per chiudere le ultime intese sulle amministrative 2022. Serve lungimiranza, generosità e la massima unità possibile tra progressisti e riformisti”, ha detto oggi a Bari.