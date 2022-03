Ucraina: Zelensky all’Australia, ‘grazie per aiuti, ma dobbiamo fare di più”**

Roma, 31 mar. (Adnkronos) – “Si dice spesso che il male impunito ritorni. Aggiungerei: il male impunito ritorna alato, sentendosi onnipotente. Se il mondo avesse punito la Russia per quello che ha fatto nel 2014, non ci sarebbe nessuno degli orrori dell’invasione dell’Ucraina nel 2022”. Così il premier dell’Ucraina Volodymyr Zelensky in un discorso ai politici australiani.

“Il problema va risolto adesso -dice Zelensky- Sono grato all’Australia per il suo sostegno di entrambi i partiti della nostra difesa contro gli invasori. Per l’aiuto che avete già fornito all’Ucraina. In particolare per le 70mila tonnellate di carbone necessarie per il nostro sistema energetico. Ma questo è solo l’inizio. Insieme possiamo, e quindi dobbiamo fare di più”.