Ucraina: Tass, i blogger russi potranno citare in giudizio Meta per danni**

Roma, 31 mar. (Adnkronos) – I blogger russi potranno ora citare in giudizio Meta -riconosciuta come estremista in Russia- per danni, a seguito delle sue attività “estremiste”. Lo afferma l’agenzia russa Tass, citando le parole del membro della Camera pubblica della Federazione Russa Ekaterina Mizulina. Secondo quanto riportato, la Safer Internet League, la più grande organizzazione russa nata per combatte i contenuti web ritenuti pericolosi, è pronta a sostenere i blogger nelle loro eventuali cause contro il colosso statunitense fondato nel 2004 da Mark Zuckerberg, che controlla i servizi di rete sociale Facebook e Instagram, i servizi di messaggistica istantanea WhatsApp e Messenger.