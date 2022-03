Ucraina: Fattori (Si), ‘italiani non vogliono invio armi, votato no a fiducia su dl’

Roma, 31 mar. (Adnkronos) – “Il Senato ha votato la fiducia posta dal governo al decreto Ucraina con 214 si e 35 no. L’ennesima fiducia chiesta da un governo che non rappresenta minimamente il voto dei cittadini del 2018″. Così Elena Fattori di Sinistra Italiana.

“Un governo – prosegue la senatrice dell’opposizione di sinistra – che non rappresenta la volontà degli italiani che, pur condannando l’invasione dell’Ucraina da parte dell’esercito russo, non ritengono che l’invio di armi e la conseguente escalation militare possanono essere utili alla risoluzione del conflitto. Sta qui la ragione – conclude Fattori – del mio convinto no a questo governo e a questo decreto a nome di Sinistra Italiana”.