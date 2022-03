Ucraina: Espresso Napoletano invia colombe pasquali artigianali

Roma, 31 mar. (Labitalia) – “Espresso Napoletano, brand di eccellenza dell’alta pasticceria italiana, sostiene e accompagna la campagna solidale di tre Associazioni umanitarie – Conadì, Uniti per la Vita e Noi Minori – mediante la quale vengono quotidianamente raccolti beni di prima necessità e alimenti ed inviati alle popolazioni Ucraine, martoriate dal conflitto in corso. Espresso Napoletano contribuisce a questa maratona benefica, inviando in Ucraina le colombe pasquali artigianali realizzate dal nostro pastry chef campione del mondo Salvatore Tortora. Un supporto dall’alto valore simbolico, visto che la colomba è considerata da sempre l’emblema della pace”. E’ quanto annuncia una nota.

Intanto, dopo il successo riscosso dal panettone ‘Campione del Mondo’, Espresso Napoletano, in vista della Pasqua 2022, è pronto a deliziare i palati più esigenti con la nuova produzione di colombe pasquali, curata con attenzione da Salvatore Tortora. Otto gusti, ai quali si aggiunge la novità di quest’anno: la Colomba Espresso cioccolato e albicocca, realizzata con impasto al cioccolato fondente con albicocche di varietà pellecchiella, raccolte alle pendici del Vesuvio da terreni vulcanici mineralizzati, caratterizzate da un gusto delicato e rotondo. Immancabili la Colomba Espresso Classica mandorlata all’arancia e la Colomba Espresso alle albicocche pellecchielle.

Assolutamente da provare, anche: la Colomba espresso pistacchio e lampone (Blend di pistacchio e cioccolato bianco con lamponi interi semicanditi); la Colomba espresso al cioccolato (Blend di cioccolato belga con mandorla, nocciola e vaniglia bourbon del Madagascar); la Colomba Espresso frutti di bosco; la Colomba Espresso caffè e cioccolato (Caffè 100% arabica con cioccolato belga al latte e vaniglia bourbon); Colomba Espresso Fragola e Limone (Scorza di limone di Sorrento Igp sbucciati a mano canditi a quarti e fragole intere semicandite); Colomba Espresso amarena pesca e limone (scorza di limone di sorrento igp sbucciati a mano canditi a quarti. amarene di prima scelta dal colore brillante profumo intenso). Sul portale www.espressodolci.it è possibile approfondire tutte le caratteristiche e le proprietà delle nove colombe che Espresso Napoletano ha pensato per la Pasqua 2022. Inoltre, è attivo anche lo shop online per chiunque volesse acquistare direttamente dal sito. Nove colombe, nove opere d’arte di alta pasticceria a marchio Espresso Napoletano, tutte accomunate dalle seguenti caratteristiche: soffici, delicate, profumate, alveolate al punto giusto, scioglievoli al palato, masticabilità quasi inesistente, fatte con materie di assoluta qualità, rigorosamente scelte sotto la guida del nostro pastry chef Salvatore Tortora.