Roma, 31 mar. (Adnkronos) – “La spiegazione di come si fa a mantenere il pagamento in euro o in dollari e soddisfare allo stesso tempo l’indicazione russa per il pagamento in rubli, è stata una spiegazione molto lunga. Quello che ho capito è che la conversione dal pagamento in euro o in dollari ai rubli è un fatto interno alla Federazione russa”. Così il premier Mario Draghi alla stampa estera sulla telefonata di ieri con il presidente russo a proposito della fornitura di gas.