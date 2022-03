Motomondiale: Ezpeleta, ‘moto in ritardo per guasto aereo, in Argentina correremo da sabato’

Termas de Rio Hondo, 31 mar. -(Adnkronos) – Weekend inedito a Termas de Rio Hondo: a causa di un problema logistico (aereo bloccato a Mombasa per problemi al motore con conseguente ritardo nella consegna di moto e materiali dei team) è saltato il venerdì in pista, libere spostate al sabato insieme alle qualifiche. Il Ceo di Dorna, Carmelo Ezpeleta, ha cercato di fare chiarezza in conferenza.

“Era tutto pronto. Ci sono circa 1400 voli disponibili del mondo, ma con la guerra sono diminuiti, non è semplice cambiare da un volo all’altro. Dobbiamo impegnarci al massimo per risolvere la situazione, come nel caso di problemi meteo, fa parte del gioco. Abbiamo imparato tanto in questi 30 anni, la situazione con questi voli è complicata. Molti di questi voli sono di compagnie russe e quindi ora sono proibiti, abbiamo perso circa il 20% dei voli disponibili, il problema principale è che non ci sono abbastanza voli da sfruttare in questo momento”.

“Credo che ci siano problemi con le gomme per team Gresini, VR46 e Ducati. Dobbiamo fornire a tutti le stesse condizioni, anche solo un team con problemi ci fa posticipare tutto. Cambiare il calendario? Il nostro obiettivo oggi è correre in Argentina e proseguire nelle prossime settimane”, conclude Ezpeleta.