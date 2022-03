Fi: Aimi, ‘bene Berlusconi, in politica servono professionisti, basta asinocrazia’

Roma, 31 mar. (Adnkronos) – “La guerra nel cuore dell’Europa è una tragedia ma al tempo stesso un potentissimo acceleratore che ci costringe ad assumere decisioni rapide superando il torpore e l’inedia di un sistema, il nostro, malato di antipolitica. Forza Italia si candida ad esserne la cura. Si deve tornare prepotentemente al merito e alla competenza. Le sorti di un popolo e di una nazione non possono essere lasciate nelle mani dell’improvvisazione. Troppi errori commessi nel passato, su difesa, energia, sovranità alimentare, materie prime, cultura e ora i nodi sono venuti al pettine. Occorre una controrivoluzione rapida. È anche questo lo spirito del magnifico e generoso progetto del presidente Silvio Berlusconi con la creazione della ‘Univeritas libertatis’, scuola di formazione per professionisti della politica”. Lo afferma Enrico Aimi, capogruppo di Forza Italia in commissione Esteri del Senato.

“Occorrono -aggiunge- visione, capacità, impegno, coraggio. Usciamo dall’asinocrazia dell’uno vale uno che ha già prodotto sufficienti guai e proviamo a ricostruire una nuova Italia, solida nelle sue profonde radici e consapevolmente proiettata nel futuro”.