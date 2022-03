Energia: Renzi, ‘è priorità, basta con la logica dei no’

Roma, 31 mar. (Adnkronos) – “L’energia è la priorità delle declinazioni del conflitto ucraino. Sei mesi fa Roberto Cingolani alla nostra scuola di politica aveva detto ‘apro al nucleare’ e si scatenò il finimondo. Ora il premier Draghi lo ha detto in Parlamento. Nel frattempo si è capito che c’è bisogno di una svolta”. Così Matteo Renzi agli Stati generali dell’Energia a Civitavecchia organizzati da Iv. Il leader di Italia Viva ricorda i no dei 5 Stelle alla Tap e non solo: “Il simbolo di questa logica dei no è quell’assessore della giunta Zingaretti, che noi come Iv sosteniamo, la grillina che si chiama Roberta Lombardi -che sarebbe la parte buona dei grillini, pensa gli altri…- che appena arrivata cosa ha fatto? Ha bloccato le rinnovabili”.