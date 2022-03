Roma, 31 mar. (Adnkronos) – Via libera del Consiglio dei ministri, a quanto si apprende, alla data per le amministrative e per i referendum sulla giustizia. Ci sarà un election day, il 12 giugno, in cui i cittadini saranno chiamati a pronunciarsi anche sui quesiti referendari. Il secondo turno delle amministrative si terrà invece il 26 giugno.