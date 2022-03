Difesa: Renzi, ‘Conte? Non metterei futuro figli in mani di chi segue solo sondaggi’

Roma, 31 mar. (Adnkronos) – “Il nostro desiderio è conoscere per fare proposte senza inseguire l’onda mediatica, la politica non è rincorrere l’opinione del momento. Altrimenti dopo ad aver aumentato come nessuno le spese militari, oggi arrivi a mettere in difficoltà Draghi” su questo punto. “Se non hai idee, segui i sondaggi e ti chiami Giuseppe Conte. Io sono molto piu tranquillo che ci sia Draghi a palazzo Chigi invece Conte, non metterei mai il futuro dei miei figli nelle mani di chi segue solo il sondaggio della settimana”. Così Matteo Renzi agli Stati generali dell’Energia a Civitavecchia organizzati da Iv.