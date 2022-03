Difesa: Guerini, ‘dietrofront? No, 2% nel 2028 secondo disponibilità finanziarie’

Roma, 31 mar. (Adnkronos) – “L’obiettivo del 2024 era l’impegno che era stato preso nel 2014 e io ho affermato – in una lettera a ‘La Stampa’ del 28 marzo – che l’Italia avrebbe lavorato per una crescita graduale e costante degli investimenti nell’ambito della difesa, che è quello che abbiamo fatto e stiamo facendo. Le valutazioni di questi giorni, credo rafforzino ulteriormente questo percorso e la cosa importante è che tutti oggi condividono l’impegno a raggiungere l’obiettivo del 2% e continuare questo percorso virtuoso”. 2028 dunque e non più 2024? “Quando ci sono le condizioni finanziarie. Abbiamo detto 2028”. Così il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, al ilfattoquotidiano.it su M5S che parla di un ‘dietrofront’ del governo rispetto all’obbiettivo dell’incremento delle spese militari come da accordi Nato del 2014.