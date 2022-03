Covid: Speranza, ‘entro 7 giorni proposta unitaria europea su quarta dose’

Milano, 31 mar. (Adnkronos Salute)() – Sul tema della quarta dose di vaccino anti-Covid, “c’è stata una riunione proprio martedì a livello di ministri della Salute. La riunione si è chiusa con un mandato alla commissaria europea di sentire Ecdc ed Ema e di arrivare in un tempo breve, possibilmente 7 giorni, ad una proposta unitaria su questa materia. E’ una proposta che noi dovremo valutare chiaramente sul piano scientifico. Perché, lo ribadisco, queste scelte non sono di natura politica, ma sono di natura scientifica”. Lo ha detto il ministro della Salute Roberto Speranza, oggi al Question time al Senato.

“E’ aperta una discussione sulla quarta dose – ha spiegato – Alcuni Paesi europei hanno già iniziato a dare delle indicazioni: la Germania ha dato un’indicazione di quarta dose sopra i 70 anni, la Francia sopra gli 80, la Gran Bretagna sopra i 75 e nelle ultime ore anche negli Stati Uniti si è data un’indicazione attraverso la Fda di quarta dose sopra i 50 anni. Alla riunione dei ministri della Salute di martedì io ho fatto una proposta: ho chiesto ai miei colleghi europei di non procedere in ordine sparso, ma di valutare sulla base dell’evidenza scientifica un solo orientamento da tenere in tutti i Paesi europei. Perché non ci aiuta a dare un messaggio positivo rispetto a questa campagna di vaccinazione una differenza che sinceramente non appare essere comprensibile. Alla mia proposta hanno risposto positivamente larghissima parte dei paesi dell’Unione”.