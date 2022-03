Un nuovo ricovero ieri e nessun decesso refertato dopo giorni molto difficili al ‘San Pio’ di Benevento. La situazione rimasta quasi invariata con 48 e non più 47 pazienti nel nosocomio che resta la prima linea dell’urto contro la pandemia che fa meno paura grazie ai vaccini ma colpisce in modo duro i fragili e i non vaccinati.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia