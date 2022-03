Calcio: Ventura, ‘basta con la panchina, non ne voglio più sapere’

Roma, 31 mar. – (Adnkronos) – “Voglio rimanere nel mondo del calcio, perché il calcio è tutta la mia vita ma ho preso una decisione: basta con la panchina. Non ne voglio più sapere”. Così l’ex ct della Nazionale, Gian Piero Ventura, annuncia la fine della sua carriera da allenatore a notizie.com.

Ventura preferisce non tornare sull’eliminazione degli azzurri dal mondiale. “Adesso basta. Da giorni il mio telefono squilla in continuazione, ma ora non ho più voglia di tornare sull’argomento. Quello che dovevo dire sulla Nazionale l’ho già detto. Ora non voglio più parlarne. E’ arrivato il momento di guardare oltre”.

Infine una battuta sul suo monologo alle Iene. “Perché non ho fatto una conferenza stampa? Semplice, mi è stato chiesto un monologo e ho fatto questo. Era la scelta migliore”.