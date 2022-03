La gioia infinita per aver staccato il pass per il Qatar, ma anche il rischio concreto di doversi fermare proprio nel momento in cui il suo Benevento si appresta ad affrontare il rettilineo finale della stagione. Quella di martedì è stata una serata agrodolce per Kamil Glik, tra i protagonisti assoluti della Polonia che ha battuto la Svezia di Ibrahimovic, guadagnandosi così l’accesso ai Mondiali.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia