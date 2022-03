Violenza su donne: Calderoli, ‘basta parole, ergastoli senza sconti’

Roma, 30 mar. (Adnkronos) – “Purtroppo non si ferma l’ondata di femminicidi, vergognoso orrore quotidiano della nostra società. Ieri un marito che uccide la moglie, madre di tre figli, in Trentino, sempre ieri l’arresto dell’assassino della 26enne di Rescaldina ammazzata a gennaio, tagliata a pezzi e congelata per settimane in un freezer, senza dimenticare i troppi casi di violenze e abusi sessuali, con un inquietante epicentro a Milano. Le belle parole o lo sdegno nelle tavole rotonde non bastano a fermare questa strage: servono gli ergastoli, quelli veri, senza riti abbreviati, senza sconti, senza attenuanti, senza eccezioni. O così, o buttiamo via le chiavi delle celle per questi mostri, o andiamo avanti con il conteggio delle vittime”. Lo afferma il senatore della Lega Roberto Calderoli, vicepresidente del Senato.