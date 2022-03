Roma, 30 mar. (Adnkronos) – “Bene che il governo ponga la fiducia sul Dl Ucraina, occasione per fare chiarezza su chi sostiene la maggioranza. Ricordo anche che il governo ha recepito 2 odg sull’adeguamento spese militari sia in aula Camera che in commissione al Senato, che restano un impegno vincolante”. Così Andrea Marcucci del Pd su twitter.