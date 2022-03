Migranti: Lamorgese, ‘Macron farà di tutto per sbloccare iter patto migrazione Ue’

Roma, 30 mar. (Adnkronos) – ”Sarebbe poco lungimirante illudersi che scenari di incontrollata mobilità umana possano essere governati mediante le attuali regole, regolamento di Dublino e sistema Schenghen. Per questo sarebbe un grave errore di prospettiva di non dotarsi di un patto su migrazione e asilo. Su questo la presidenza francese farà di tutto per sbloccare l’iter patto entro la fine del suo mandato”. Lo ha detto la ministra dell’Interno Luciana Lamorgese in audizione al Comitato Schengen.